Rocío Cucchiarelli, la joven atropellada en General Rodríguez cuando salía del cine murió este lunes en el hospital Vicente López y Planes, en donde estaba internada desde poco después del hecho ocurrido hace dos semanas.

La víctima, una estudiante de 22 años, fue embestida cuando cruzaba la Ruta 7, mientras que el conductor del vehículo que la embistió la dejó abandonada y escapó a toda velocidad del lugar.

Nétor, el padre de Rocío, confirmó el deceso de su hija en diálogo con Crónica HD y señaló que ocurrió el sábado pasado, luego de 13 días de agonía. "Cuando pasaron nueve o 10 días teníamos un poquito de esperanza de que ella mejore, pero lamentablemente empezó a tener signos de desmejoría", indicó el hombre.

Sobre la condición actual del responsable del siniestro que le provocó la muerte a la joven, afirmó desconocer si se encuentra detenido, aunque expresó su temor ante la posibilidad de que el caso quede impune. "Lo que sabíamos, era que estaba detenido, pero que había muchas posibilidades de que quedara en libertad", lamentó Marianela, hermana de la víctima.

"Lamentablemente vivimos en un país con leyes decadentes", consideró el hombre, quien calificó al acusado, identificado como Alexis Onorato (25) como "un asesino al volante".

"A mi hija no me la devuelve nadie, pero yo me pregunto, esta persona (el acusado) de qué manera va pagar el daño que causó, si no tiene seguro. Esa es la Argentina en la que vivimos hoy", lamentó.

La joven fue atropellada y las cámaras de seguridad grabaron el momento

La noche de la tragedia, Cucchiarelli salía del cine luego de ver una película para desconectarse del esfuerzo que le demandó el intenso primer cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires, donde estudiaba Psicología.

Los testigos presenciales del episodio siguieron al responsable, que en ningún momento detuvo su marcha para asistir a la damnificada.

Así fue que llegaron hasta la casa en la que se refugió y dieron aviso a la Policía, que finalmente lo detuvo y puso a disposición de la fiscal Gabriela Urrutia, de la Fiscalía 10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. En principio el expediente fue recaratulado de lesiones culposas a homicidio culposo.