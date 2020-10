La madre de Daiana Moyano, la joven que fue violada y asesinada el año pasado en la ciudad de Córdoba, murió este miércoles tras un incendio intencional en su casa del barrio Ciudad Mi Esperanza aparentemente provocado por su marido, quien resultó herido por las llamas al igual que su hijo de 14 años.

El hecho ocurrió en una casa donde fue encontrada muerta María Laura Taborda, mientras que su marido Mario Moyano y el hijo adolescente de la pareja resultaron heridos.

En el lugar se hizo presente la fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Betina Croppi, que afirmó que el hombre, Mario Moyano, se encuentra internado con graves quemaduras mientras que el hijo de 14 años ya fue dado de alta.

.

La fiscal indicó que, según relató el adolescente, hermano de Daiana, "hubo una discusión entre sus padres y lo vio a su papá que se roció con algún combustible y luego lo esparció por la casa, e inmediatamente después se prendió fuego".

Al parecer, un vecino quiso intervenir pero no llegó a tiempo para rescatar a la mujer del fuego. "El vecino no pudo entrar porque las llamas ya habían tomado toda la casa. Recién cuando llegaron los bomberos pudieron entrar y encontraron el cadáver", relató la fiscal sobre la muerte de la madre de Daiana Moyano. El femicidio de Daiana, que era madre de dos nenas, fue en enero de 2019 y por el hecho fue condenado a perpetua Darío Alejandro Coronel en un fallo que lo consideró "femicidio no íntimo".