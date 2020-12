Después de luchar por su vida por varias horas, el joven de 34 años que circulaba en bicicleta por el barrio La Loma de La Plata cuando dos motochorros lo balearon en la cabeza, murió como consecuencia de las heridas recibidas.

El hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad ocurrió a las 21 del martes pasado, y en las mismas, se ve a Santiago Stirz que iba en una bicicleta de color negro y violeta cuando los dos agresores, a bordo de una moto, lo sorprendieron por atrás y le dispararon en la cabeza.

.

Sin posibilidad de acción, el joven cayó de la bicicleta y quedó tendido en el suelo. Los delincuentes escaparon en la moto: en ningún momento se detuvieron, por lo que no pudieron llevarse nada. Los investigadores creen que la situación comenzó algunos metros más atrás, cuando los motochorros habrían intentado sacarle a Santiago el celular.

“No le llevaron nada, solo le pegaron el tiro”, dijo Cristina, tía de la víctima. “Quedó la bici y la bolsita que llevaba para comer con los amigos. Lo dejaron tirado”, agregó la mujer casi en llanto.

El joven recibió un disparo a quemarropa que impactó de lleno en el parietal derecho y con orificio solo de entrada, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Martín. Pasó varias horas internado en estado crítico y en coma pero finalmente, murió alrededor de las 20 del miércoles.

“Ya ingresó con muerte cerebral y no hubo nada que hacer. El médico dijo que era hasta que terminara de latir su corazón”, lamentó la mujer. “Queremos Justicia, que agarren a esos asesinos y no los larguen más, porque a Santiago no nos lo van a devolver”, reclamó.

Santiago tenía 34 años (Twitter).

Acompañada de sus dos hijos, Cristina dijo que cada vez que los jóvenes le avisan que llegaron bien a sus casas “le da gracias a Dios”. Repitió que a su sobrino “no le robaron nada, sino que le pegaron un tiro”, y contó que, antes de que ocurriera el crimen de Santiago, con algunos vecinos ya estaban organizando una marcha para pedir más seguridad en la zona.

Sus primos, en tanto, destacaron que la víctima era “un pibe ejemplar”. “Era una maravillosa persona. Sano, sin enemigos, muy compañero, amaba la música”, dijeron. Uno de los jóvenes contó que Santiago estudiaba y trabajaba en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Pedido de justicia

“Queremos exigir justicia, que esto se corte, porque pasa con frecuencia”, pidió uno de los jóvenes. “Mientras estamos mirando hacia otro lado, te matan por nada y ya estamos cansados”, reclamó y afirmó que a su primo lo asesinaron “simplemente por maldad”.

El caso es investigado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Cuarta y la UFI N° 15 en turno, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Por estas horas, analizan las cámaras de la zona y buscan testigos para poder identificar a los agresores.