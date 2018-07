Durante sus declaraciones ante la Justicia en Gualeguaychú, Entre Ríos,, acusada por el asesinato de, indicó que el joven "sabía que yo me veía con otro pero le molestaba verme con él, no le gustaba"."A veces le tenía que mentir. Bah, directamente no le contaba lo que hacía para poder estar tranquila y hacer lo que quería", recordó Galarza, y agregó sobre sus otras relaciones que "en el boliche me veía o en la calle, pero nunca se metió, me ignoraba y no me saludaba".