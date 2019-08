Nahir Galarza, presa por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, se refirió al polémico muñeco que encontraron en su celda en el Penal de Mujeres de Paraná hace una semana. La joven negó que el obejeto haya sido parte de un plan de fuga y hasta se río de ello: "Era un chiste, una joda".

La homicida reveló que una noche, junto a otras dos compañeras del pabellón, comenzaron a jugar con una "máscara que hizo una de ellas en el teatro". "Una fue y la puso puso encima de un palo de escoba y jodía con eso. Ahí me enganché yo también y le empezamos a agregar cosas, ropa, el palo de la palita de la basura...", contó.

Luego, reveló que la intención era asustar a una del grupo "que se levanta todas las noches a comer". "Dijimos: 'Ahora cuando se levante... ¡el susto que se va a pegar!'. A todo esto, nos estábamos riendo que no sabés... Porque apagábamos la luz y daba miedo en serio, hasta a nosotras. Porque al ser del tamaño de una escoba, era alto", relató divertida a un portal de Paraná.

Sin embargo, la broma se vió frustrada: "En el recorrido de la guardia, nos hicimos las dormidas. La penitenciaria vio el maldito muñeco y chau. Lo agarró y se lo llevó", detalló Galarza.

Sobre la repercusión durante la mañana siguiente, precisó: "Esperábamos que nos llamaran o nos dijeran algo, pero como no pasó nada, fui yo a hablar con la oficial de tratamiento a preguntarle qué había pasado, porque tenía ropa de todas encima". Y explicó: "Nos dijeron que se lo llevaron porque no se pueden hacer muñecos en el penal. Y yo le dije que era un chiste, que era una broma, que no sabíamos que no se podía. Ahí me devolvieron el muñeco adentro de una bolsa y chau, se terminó el problema".

La foto que difundió la penitenciaria (Twitter).

"No nos hicieron ninguna requisa", aseguró la joven. "En los medios nacionales se armaron toda una historia. Porque después de eso la oficial que estaba de servicio ese día le sacó una foto, ella fue la que difundió la foto y armó todo el escándalo, porque si no, no se enteraba nadie", afirmó.

"Toda una historia hicieron por una joda, un chiste. Y encima por una compañera que no se pudo ni asustar porque nos llevaron el maldito muñeco", opinó.

Además, manifestó que, desde el polémico episodio, reforzaron la seguridad en el penal: "Se pusieron todos re paranoicos. Acá tenemos la reja y la puerta, y ahora a la puerta le ponen llave también. Ni a mí se me hubiera ocurrido lo de la fuga, fue un chiste, nos cagábamos de risa acá con mis compañeras. Ahora me tengo que aguantar que estén todos encima mío. Porque, literal, cruzo la calle y de cuenta que cruza el Presidente, más o menos".

Finalmente, se refirió a su relación amorosa con Matías Coudana: "sigue todo bien, como siempre". "Me viene a visitar, al salón de visitas que tenemos las del pabellón de seguridad. Si supuestamente es él el que va a venir a buscarme para fugarme", concluyó entre risas.

Previo a las declaraciones de la asesina al portal Ahora, sus padres ya habían negado antes los medios cualquier intento de fuga: "Desmentimos esta locura. Estamos indignados con la prensa porque existen cosas más importantes en el país como para ocuparse de nuestra hija, que no es una persona mediática".

"Esto pasa a ser una violencia hacia ella que sale de los medios", afirmaron.

"Comenzaron pidiendo la perpetua y ahora quieren ponerle grilletes. Nos parece terrible todo esto porque ella no armó ningún muñeco y no quiere escapar", establecieron los padres de Nahir en aquel entonces.