Nahir Galarza finalmente admitió su relación con Matías Caudana, el hijo de un narcotraficante, quien estuvo preso y fue absuelto. La joven sentenciada a perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, igualmente, aclaró que el joven no es su novio sino "un amigo".



"¿Novio? No tengo novio. Es un amigo", señaló en una entrevista periodística, y explicó sobre Caudana: "Me visita en la cárcel los domingos. Somos amigos y hablamos de todo".



Consultada sobre si ya habían formalizado la relación, no lo negó de manera rotunda: "Hablamos. Y lo que hablamos queda entre nosotros. El periodismo parece Intrusos, como si yo fuera famosa".



Con respecto a por qué había negado conocerlo, la joven aclaró: "¡Es que no lo conocía! Lo vi una vez y fueron segundos. Además, es mi vida privada. No soy una actriz ni soy de la farándula. Además, no estoy enamorada ni lo estuve ni tengo novio. Eso es lo que puedo decir hoy".