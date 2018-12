El 29 de diciembre de 2017, Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos disparos en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Por el crimen fue detenida su novia, Nahir Galarza, de 19 años, quien finalmente fue condenada a prisión perpetua.

Pastorizzo tenía 20 años.

Esa noche, un año atrás, Nahir fue a buscar su cargador a lo de Fernando y él se ofreció a llevarla de nuevo a su casa en la moto. En el trayecto no hablaron y cuando llegaron, él le pidió "entrar para hablar bien". Ella aceptó, lo vio tranquilo. Para llegar a su habitación, "hay que cruzar por la cocina y por el living, y cuando cruzamos por la cocina él agarró el arma de mi papá que estaba arriba en la heladera, mi papá al otro día se iba a trabajar". Ese fue el principio del fin.

En el juicio aseguró que Fernando era violento con ella.

El "chiste" de Fernando enojó a Nahir. Pero él la "convenció" y terminaron teniendo relaciones. Cuando terminaron, le empezó a recriminar lo de siempre: "Que yo me veía con todo el mundo, me empezó a decir que mi amiga le había pegado en Navidad, y me empezó a decir cosas porque por el chico con el que me había visto, que me estaba dando un beso".

"Para que me dejara tranquila y se fuera, le conté que ese chico con el que me vio se llamaba Rafael y le conté que me veía hace mucho tiempo con él", contó Nahir en el juicio.

LEÉ TAMBIÉN: La declaración completa de Nahir Galarza ante la Justicia

Montado en ira, fueron para la puerta. Nahir no quería levantar la voz para que sus papás no se despierten. Cuando pasaron por la cocina, Fernando agarró el arma nuevamente de arriba de la heladera, y la obligó a irse con él. Fernando manejaba con una mano y con la otra tenía el arma apoyada entre las piernas. "En un momento, se empezó a tambalear la moto, casi nos caímos y ahí tuvo que agarrar la moto con las dos manos, y yo en ese momento que él agarró la moto con las dos manos, me agarré de él y le saqué el arma, y se la saqué solamente, no tengo idea como la agarré, y en el momento que se la saqué, él se dio cuenta y frenó la moto", detalló y agregó: "En ese momento, nos caímos los dos para el costado, y enseguida cuando yo me alcanzó a levantar, y me fue de nuevo, que esto que dije que me quedé aturdida, esos fueron los dos disparos, pero fueron dos segundos nada más, fue todo rápido".

Una de las primeras imágenes de Nahir detenida.

"Me fui a mi casa y estaba todo igual, todos estaban durmiendo, y me fui a mi habitación y me quedé esperando no sé, yo sabía que, por supuesto, que Fernando había recibido un disparo, pero el otro no, el otro no sabía", concluyó Nahir.

LEÉ TAMBIÉN: Insólito: crearon la muñeca de Nahir Galarza

Galarza fue encontrada culpable por el "homicidio culposo agravado por el vínculo" de su novio. El tribunal que emitió la condena en primera instancia estuvo integrado por los jueces Mauricio Deruddi, Arturo Dumón y Alicia Vivian.

En la sentencia la fiscalía confirmó las conclusiones que derivaron en la prisión perpetua para la joven. En la misma, se comprobó que "había una relación de pareja" y que "hubo un disparo a quemarropa", pero no se le comprobó alevosía en el crimen.

Un año después, la joven se encuentra alojada en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná. El caso fue uno de los más resonantes de los últimos años en Argentina y Nahir estuvo en boca de toda la sociedad. Incluso llegaron a crear una muñeca de la joven.

LEÉ TAMBIÉN: Nahir Galarza tiene novio narco en la cárcel y piden verse

En los últimos días un detenido por un crimen narco aseguró ser el novio de Galarza y pidió permiso para visitarla en el penal. Sin embargo, ella aseguró no tener relación con el sujeto.