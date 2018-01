En las úlimas horas, el fiscal a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa, confirmó que una de las amigas de la imputada declaró que la joven sabía disparar y manejaba habitualmente armas de fuego.

"Una de las amigas que ha declarado manifestó que tenía conocimiento, que esta chica disparaba armas, que se lo había dicho", afirmó el fiscal.

Dijo que durante la declaración de la testigo "no quedó bien clara la situación cuando ella relata, porque no recordaba si alguna vez había visto a la imputada disparar o le había mostrado un video, o si había subido un video. mPero lo que sí quedó claro es que la imputada le dijo a ella que sabía disparar", reafirmó. Y añadió: "El papá de esta chica manifestó que le había enseñado, pero a esta fiscalía no le interesa tanto quién le enseñó".

Consultado acerca de la hipótesis de legítima defensa que intenta esgrimir la defensa de Nahir Galarza, Rondoni aseguró que "la legítima defensa tiene que ser en el momento del hecho" y no premeditada. "La fiscalía entiende que esta persona se fue de su casa con un arma para disparar. El cuerpo de ella no tiene lesiones y el cuerpo de la víctima sí las tiene", aseveró.