Continuará detenida al menos hasta el 1 de mayo.

El juez de Garantías de Gualeguaychú Mario Andrés Figueroa volvió a rechazar este viernes un pedido de la defensa para que se revoque la prisión preventiva de Nahir Galarza, la joven acusada de haber asesinado a su ex novio Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre último en esa ciudad entrerriana.



De esta manera, Galarza (19) continuará detenida en la comisaría de la Mujer y la Familia, donde está alojada desde el 2 de enero último, al menos hasta el 1 de mayo, ya que la medida dispuesta rige a partir de este viernes por 45 días.



Los padres de Nahir participaron de la audiencia que comenzó cerca del mediodía y la joven fue trasladada desde la comisaría hasta los Tribunales para participar, pero su abogado, José Ostolaza, pidió retirarla "para evitar el contacto con la prensa".



Ante el juez, el letrado solicitó su excarcelación y prisión domiciliaria ya que considera que "la Investigación Penal Preparatoria está agotada" y que la joven "no podría incidir en las pruebas ni en la declaración de los testigos" en la causa.



Por su parte, el juez Figueroa hizo lugar al pedido de la querella y del fiscal Sergio Rondoni Caffa para que continúe detenida, ya que hay "elementos de cargo para considerar que en libertad podría entorpecer la investigación, generando la posibilidad latente de fuga".



El abogado que representa a la madre de la víctima, Rubén Virué, y el letrado Juan Carlos Peragallo, por el padre, habían solicitado en la Oficina de Gestión de Audiencias elevar la causa a juicio, tal como lo hizo la fiscalía.



Las partes de la querella piden "el inicio de la etapa intermedia", ya que "finalizó la Investigación Penal Preparatoria" para luego comenzar el juicio oral y público en el que Galarza será juzgada por homicidio agravado por el uso de arma y por el vínculo de pareja no conviviente.



El crimen fue cometido el 29 de diciembre cerca de las 5.30 en Gualeguaychú, donde Pastorizzo fue hallado malherido en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.



El joven murió poco después y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.



Sin embargo, el 16 de enero, la acusada pidió ampliar su indagatoria y aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron "accidentales".



Intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que lo culpen a su padre policía que era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.



Dos días después, la defensa pidió al juez Figueroa que el hecho se califique como un "homicidio en ocasión de violencia de género" pero este requerimiento también fue rechazado.