Tras la finalización del juicio por el homicidio de, contra, la hermana del joven asesinado habló con la prensa en las puertas de los Tribunales de Gualeguaychú en Entre Ríos."Cuando lo vi golpeado me dijo que se había golpeado en el boliche. Como tonta no lo indague. Cuando me di cuenta, supe que Nahir lo había golpeado" recordóante los micrófonos, expresando la violencia que sufría el joven por parte de la ahora condenada a "prisión perpetua" tras ser hallada culpable del asesinato.Ante la consulta sobre si se hizo Justicia dijo: "Estamos todos iguales. Un poco de paz sí, porque era lo que buscábamos desde el principio, que pague. Me quito a mi hermano y tiene que pagar".En cuanto a la estrategia de los abogados de Nahir sostuvo que "ese fue el juego de la defensa para intentar mediatizar el caso. Para ensuciar a mi hermano dejandolo como golpeador y cocaínomano"."Quiero agradecer a todos. A toda la comunidad de Gualeguachú, porque se movilizaron siempre. Estuvieron ahí haciendo vigilia por mi hermano. Toda Argentina pidió Justicia por mi hermano y eso nos dio fuerza" dijo emocionada, Carla y agregó: "Agradecer a la justicia por haber actuado. Por las pruebas contundentes y como se manejó".Más tarde, sostuvo que: "Teníamos todo para probar la relación de pareja, yo no creo que sea una persona que este arrepentida por lo que hizo. En este tiempo que tiene para pensar ojalá se arrepienta".En tanto sostuvo que Nahir, "demostraría un poco de sentimiento de culpa o arrepentimiento si de verdad quiso a mi hermano durante tanto tiempo, de haberlo asesinado como lo asesinó"."Hoy mi hermano estaría divirtiéndonos, jugando, tomando mate" dijo ante la consulta de la prensa y luego sostuvo que por parte de la familia Galarza: "Nunca se nos acercaron a pedir disculpas. Se dedicaron a ensuciar a mi hermano. Va a estar muchos años en la cárcel que pague como corresponde por lo que hizo".Luego, volvió a agradecer pero esta vez a la prensa: "Gracias a todos por cubrir el juicio como lo hicieron, con respeto. De la otra parte siempre ensuciaron a mi hermano y eso no era necesario. Se habla en la justicia y la verdad se da ante la justicia. Por eso este fallo".Por último comentó: "Hay mucha gente afuera acompañandonos nos desde una principio.Ella ya tenía la condena social".