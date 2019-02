Natacha junto con Cipolla, su abogado.

- "No descartamos ninguna hipótesis sobre su muerte"



- "Uno de los testigos se contradice con el resto"



- "Lissa Vera se puso a disposición, dijo que conocía a una de las personas que estaba con Natacha, la vamos a citar a la fiscalía"



- "No esta definido dónde será el entierro, falta un papel que certifique que Natacha se convirtió del cristianismo al judaísmo. Si no se soluciona no quedará otra posibilidad de enterrar el cuerpo en el cementerio de la Chacarita"



- "Falta uno de los peritajes más importantes que es del teléfono de Natacha"



- "Natacha no consumía cocaína hacía un año. Le tenía miedo. Su médico de cabecera le había advertido que si consumía podría sufrir un ACV o morir"



- Sobre sus denuncias contra gente poderosa: "Natacha tomaba precauciones, no tenía miedo".