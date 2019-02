- "No vamos a hacer velatorio"



- Sobre los hijos de Natacha: "El nene no sabe de su muerte, vamos a trabajar con una psicopedagoga. La nena es más grande, lo sabe pero nadie está preparado para que te saquen a tu mamá así. El nene se había quedado sin papá y ahora sin mamá. Es como un hijo para mí. No lo voy a dejar solo"



- "Faltan más pericias, las internas, hay que esperar"



- "En las declaraciones de los testigos ya hay contradicciones, la mitad dice una cosa y la mitad dice otra. Uno dice que Natacha traía drogas, otros que no. No coinciden los relatos. Me abre la puerta para investigar qué pasó. Eso ya me alarma"



- "Quiero justicia por la memoria de mi hermana. Estoy muerto por dentro"



- "Yo era muy protector de mi hermana, de cuidarla, de acompañarla. Si yo estaba no le pasaban cosas malas"



- "No descarto nada ni quiero decir nada. Hay muchas hipótesis. Confío en los fiscales. Quiero ayudar a que se sepa qué pasó, no voy a parar"



- "Ella tenía miedo porque en su momento dijo cosas fuertes de personas importantes. Tenía miedo de un 'vuelto'"



- "Natacha fue al salón de eventos para hablar de trabajo"



- "Era un salón de eventos, de fiesta, y hay una cama. ¿Qué es eso?"