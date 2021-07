La profesora de ingles que es hostigada y acosada desde febrero por un alumano de 27 años en Tucumán, quien también le había mandado mensajes a Paola Tacacho, quien fue asesinada por otro estudiante. "El abogado me dijo que me busque otro porque no acepté un arreglo extrajudicial. Estoy sin representacion", dice a cronica.com.ar Florencia, que logró que la causa salga del archivo.El estudiante tiene TGD y el fiscal había cerrado la investigación.

"La familia del acosador ante la exposición pública propuso un arreglo. Yo autoricé al abogado a responder que quería una mediación dentro de lo judicial y sin ningún tipo de arreglo económico. El quería avanzar con las negociaciones extrajudicialmente y llegar a la mediacion con algo ya más charlado. No lo autorice . Y me dijo que me busque otro abogado", continúa.

"Discutimos porque una vez ya había dado esa respuesta quería ir a tomar café con el padre del chico. No lo autoricé, se enojó terriblemente. Me dijo que para él había que llegar con las cosas negociadas y homologar. No quiero nada fuera de lo legal, con garantías de la justicia y ausente en las reuniones, no confío en esa gente, le tengo miedo. Necesito que me cuide. Me dijo que entonces me busque otro abogado", explicó.

-¿Tenes dinero para otro aboagado?

-No. Ya no me alcanza el dinero para el tratamiento del pánico, el psicólogo, el vehículo de confianza que me lleve y me traiga del trabajo. Vivo para pagar esto. Trabajo para esto. No tengo vida.

-¿En qué estado quedó la causa?

-Está declarada la nulidad de archivo y esperando resolución del fiscal regional

-¿Cómo te sentis?

-Esto es cada vez más tétrico y más obvio el poder que tienen. Con menos fuerzas. Con mucho más miedo, por suerte con acompañamiento pero no puedo vivir así. Lo que si tengo es mi psiquiatra para el tema del pánico y una psicóloga que me acompaña por el tema de la violencia de género. Pero el miedo es enorme. Veo como manejan todo. Los veo pasearse con su poder. Y yo soy una hormiga al lado de ellos. Nadie me cuida.

-¿Qué pasó con la jueza?

-Fue la única que exigió cuidado y aún no ví ningún cambio. Incluso después de la audiencia siguieron insistiendo y derivo en esto. Ellos llamaron al abogado

-¿Confías en la justicia ?

-Confío en la jueza que me tocó. Me gustaría que me reciba.Tengo consigna policial pero ha estado ausente en momentos en que hubo novedades graves. Yo necesito garantías, ayuda. Quiero conciliar pero que la justicia me proteja. Necesito que esto se termine, no tengo vida, perdí todo. Tengo miedo. Necesito que me cuiden temo por mi vida cada vez más.