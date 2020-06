Un joven de 19 años fue detenido este viernes acusado de provocarle dos cortes en el cuerpo con un cuchillo a su ex novia en plena vía pública cuando mantenía una discusión en la ciudad bonaerense de Necochea, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió esta madrugada cuando el imputado amenazaba con matar a su ex pareja mientras esgrimía un cuchillo, motivo por el cual un testigo llamó al 911 para solicitar la presencia policial.



Los efectivos acudieron de inmediato y lograron reducir al agresor, quien presentó resistencia, y luego lo detuvieron.



Al atacante se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina de cocina con manchas de sangre, ya que en instantes previos al arribo de los uniformados le había propinado dos puntazos a su ex novia, uno en el muslo y el otro en la pierna izquierda, indicaron fuentes policiales.

La víctima, de 20 años, fue trasladada al hospital municipal de Necochea donde se le realizaron las respectivas curaciones y se encontraba fuera de peligro, en tanto que el agresor fue trasladado a una dependencia policial.



La joven fue asistida por personal de la comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la correspondiente denuncia y tomo intervención el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10, Eduardo Núñez, especialista en Temática de Violencia de género.



Ante cualquier hecho de violencia por favor comunicarse a la línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.