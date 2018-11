Una valiente nena de 10 años no se acobardó ante las llamas y rescató a tres de sus hermanitos de un incendio que se desató en una precaria vivienda, donde residen junto a sus padres en la localidad sanjuanina de Pocito.



Marilyn estaba al cuidado de los pequeños de 3 y 2 años, y una bebé de 4 meses, cuando en un momento los dejó solos para ir al baño. Allí, el de 3 años tomó un encendedor y prendió fuego un colchón, por lo que en cuestión de segundos las llamas alcanzaron una gran magnitud y dejó a los menores atrapados. En ese instante, la hermana mayor regresó y, sin dudarlo, se metió y uno a uno los fue poniendo a salvo.



“Doy gracias que no se asustó, que no fue a avisarles a sus abuelos o a los vecinos, porque esa demora hubiese sido fatal”, subrayó la madre, quien al momento del hecho había ido a llevar a los hijos más grandes a la escuela.