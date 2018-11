Un adolescente de 14 años fue asesinado en Rosario de un disparo en la espalda cuando miraba jugar al fútbol a sus hermanos, y los investigadores intentan determinar si el crimen está relacionado con una pelea entre bandas.

En tanto, la familia del joven asesinado, identificado como Pablo Silva, decidió este jueves donar sus órganos.



El crimen de Silva se produjo el miércoles alrededor de 21, cuando el adolescente, que cursaba primer año de la escuela secundaria, recibió un tiro en la espalda, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Según las averiguaciones policiales, una persona pasó disparando contra la canchita de la calle Pueyrredón y Garibaldi, de Rosario, donde el adolescente veía un partido de fútbol en el que jugaba uno de sus tres hermanos mayores.

En este "campito" asesinaron al pibe de 14 años.



El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Miguel Moreno, solicitó una serie de medidas para dilucidar el caso, aunque no posee una pista firme sobre lo ocurrido, precisaron desde el MPA.



Sin embargo, vecinos de la zona donde ocurrió el crimen aseguraron durante esta jornada que suelen producirse tiroteos que asignan a peleas entre bandas de ese lugar del sur rosarino.



"Desconozco, voy poco a ese sector, más que de pasada no voy casi nunca", dijo Antonio Silva, el padre de Pablo.



El hombre agregó en declaraciones televisivas que en el barrio "muchos dicen que hay bandas, pero yo no sé. El tema es que ligó una persona que es ajena a todo".



Antonio se enteró que su hijo había sido herido cuando un chico le fue a avisar a su casa, alrededor de las 21.



De inmediato, se dirigió al centro de salud público más cercano a su domicilio, pero su hijo no estaba internado allí ni en el hospital de Niños de Rosario, por lo que finalmente llegó al de Emergencias y lo encontró.



"Sale el doctor para darnos el parte médico y nos comenta que tenía entrada de bala en la espalda, que le había cortado la aorta y se le había incrustado en la vértebra", explicó el padre.



El profesional le dijo que "iban a hacer lo posible, pero era muy difícil la situación" por la pérdida de sangre.



"Nos dijo que rezáramos por él", pero finalmente murió, contó Antonio entre lágrimas.



Pablo Silva había cumplido 14 años el 5 de octubre pasado y le faltaba una semana para terminar el primer año de la secundaria en la escuela República Árabe Unida.



Jugaba al fútbol en la posición de enganche en el club Juan XXIII, al que asistía desde los tres años puesto que su padre es coordinador de divisiones inferiores de la institución deportiva.

Antonio Silva, mostrando las fotos de su hijo jugando al fútbol.



Fuentes de la investigación explicaron que de acuerdo a las primeras averiguaciones el joven era ajeno a cualquier problema en el barrio donde residía, pero no podían determinar que hubiera sido víctima de una disputa entre bandas armadas, como aseguran los vecinos del lugar.