"Soy la niñera", se identificó ante los empleados del club Oeste la mujer de 25 años que se llevó este jueves a un niño de 6 años de la colonia de vacaciones de esa entidad, en el barrio porteño de Caballito.

En la declaración a la Justicia de un trabajador del club, a la que tuvo acceso cronica.com.ar, detallaron cómo ocurrió el secuestro del nene cerca de las 11.50 del jueves, en José María Moreno al 400, donde está la institución a la que se presentó la acusada.

Según su relato, la mujer accedió al interior de la colonia a través de la puerta de un baño, al cual ella pidió pasar cuando llegó a la puerta el club. Al notar que tardaba, el empleado entró y la vio en el predio de la mano con el nene, por lo que se acercó a uno de los profesores que le indicó que el chiquito "está con la niñera".

El trabajador declaró que el niño "estaba tranquilo, tomado de la mano con esta persona", pero que le llamó la atención a la mujer diciéndole que no estaba permitido el ingreso de personas ajenas a esa parte de las instalaciones. "Perdóname, tenés razón, no me di cuenta, soy la niñera", se habría excusado la ahora detenida, según el hombre.

Para el empleado, la chica estaba "muy tranquila, sin signos de estar apurada o nerviosa, conversaba normalmente", y agregó que antes de retirarse del lugar ella le dijo que estaría en Parque Chacabuco.

Minutos después llegó la tía del nene, quien -al enterarse que el chico fue retirado por otra persona- llamó a la mamá y al 911. A partir de la descripción de la secuestradora, un oficial ciclista de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad logró detener a pocas cuadras de la sede de la colonia, en el Parque Rivadavia, a la mujer con el niño.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad allanó el club Oeste y la casa de la mujer detenida, que fue sometida a un estudio psicológica que será enviado a la Justicia.

El hecho es investigado por el Juzgado Nacional Correccional y Criminal Número 14, a cargo de María Provitola, quien dispuso la inmediata intervención de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.