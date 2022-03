Un aberrante episodio conmocionó en la localidad cordobesa de Los Cedros. Una mujer denunció que su hijo de 4 años encontró a su maestra y a un policía desnudos en el interior de un jardín de infantes. "Mamá, le vi la cola a mi seño", le reveló el niño a su madre.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando fue a buscar al nene al establecimiento educativo y “lo notó medio raro”. Al llegar a su casa poco después, el chico “se acostó, le agarró fiebre y estuvo con vómitos”, dijo.

Al día siguiente, el nene le dijo que le vio "la cola a la seño” de la sala de 4. “Sí, mamá, yo la vi desnuda y el policía le picó los ojos”, afirmó el menor de acuerdo a la denuncia.

La mujer se acercó al jardín pero las autoridades no le dieron la respuesta que esperaba: “Fui a pedir una explicación a la directora, pero no recibí ninguna respuesta. Se puso a escribir en su cuaderno de actas y me dijo: ‘Quedate tranquila mamá, que todo se va a solucionar’”.

Tras radicar la denuncia en el Polo de la Mujer, el nene fue entrevistado por una psicológa, indicó la madre. Además, aseguró a ElDoceTV que no se trató de un hecho aislado, dado que “otro chiquito de sala de 3 años también manifestó que vio a su maestra, que no es la de mi hijo, bajándose el pantalón con un policía”.

“Mi nene recién cumple 4 años y me dijo todo exacto. Porque lo vio, lo vivió. Y me dicen que esté tranquila. ¿Cómo puedo estar tranquila si yo no me cambio delante de él y viene otra y lo hace?”, concluyó.

En el caso interviene la fiscalía de instrucción de Alta Gracia. Por el momento, no fue identificado el policía involucrado, mientras que la maestra fue apartada de sus funciones.