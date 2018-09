El "niño bien”, quien estaba prófugo de la Justicia por venta de drogas y por escruches, fue detenido en barrio privado de Nordelta, en Tigre.El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sub DDI local, quienes capturaron al prófugo, de 30 años, tras un procedimiento realizado en el barrio cerrado Puerto Escondido. Los investigadores lo llamaron “niño bien” por las buenas condiciones económicas que vivía, no tenía una fachada de trabajo legal y llevaba una vida costosa.Al detenido se le secuestraron drogas sintéticas y cartones de droga llamada MDMA -comúnmente llamada éxtasis- con impresiones de personajes de Bob Esponja entre otros, embebidos en Ketamina líquida.En su poder se incautaron además guantes, destornilladores, una llave francesa, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.Su teléfono celular será periciado para determinar cómo obtenía la droga. También se le secuestró un poderoso auto de alta gama: Un Peugeot RCZ , lujoso automóvil deportivo producido por el fabricante francés Peugeot.Este coche fue presentado oficialmente en el Salón de Frankfurt del 2009. También hay una versión deportiva llamada Peugeot RCZ Racer. El RCZ ganó cinco veces consecutivas el premio al mejor coche deportivo, entregado por la revista Diesel Car, ganador tres veces consecutivas del premio al mejor cupé de la revista Auto Express y sus lectores lo eligieron como el coche con mejor diseño de 2010, por el cual también ganó el premio “Best of the Best” de Red Dot, fue premiado como el mejor cupé del año 2010 por Top Gear.Sobre el imputado pesaba una captura activa por comercialización de estupefacientes, y ya fue puesto a disposición de la UFI Temática de Tigre, que solicitó su paradero. No obstante, el detenido también es investigado por la justicia como autor de varios robos bajo la modalidad escruche, realizados en el centro de Tigre y en la localidad de Don Torcuato. Intervienen UFI Rincón de Milberg y UFI Don Torcuato.Hasta anoche aún no había sido indagado por la Justicia. En marzo de este año había caído otra banda de “niños bien” que operaba en pleno Palermo Hollywood. Unos cinco hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos cuando intentaban escaparse a bordo de una costosa camioneta que es propiedad de la madre de uno de ellos luego de saquear otro vehículo de alta gama.El hecho ocurrió en la calle Ravignani al 1.500, antes del cruce con Gorriti. De acuerdo al informe policial, la camioneta Jeep Renegade sin luces y con un movimiento muy lento se detuvo junto a una Renault Sandero gris. En ese instante, uno de los integrantes del vehículo se bajó, rompió una ventanilla de la Sandero y sustrajo dos pertenencias.Fueron perseguidos y detenidos.