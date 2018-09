Iván Orduña, el dueño del negocio de celulares que asaltaron en Saavedra, explotó de rabia después del robo y habló con Crónica HD.

Respecto a la persona que lo acompañaba en el momento del asalto, sospechó: "En el video se ve claramente que yo la estaba atendiendo a la mujer y el marido estaba en un auto, vieron toda la secuencia y no hizo nada. Sospecho de la mujer porque su actitud me generó muchas dudas. Estoy ahora investigando yo por cuenta propia quién me entregó", agregó.

Pero a medida que proseguía con su relato, Iván se indignaba más y más: "No apareció un solo policía por ningún lado en 20 cuadras a la redonda mientras corría pidiendo ayuda, estoy indignado, llegaron después y re tarde".

A la hora de indagar en los delincuentes, el actor y modelo asegura que "los tipos eran argentinos. Había dos que eran menores de edad, eran muy pendejos, pero con el arma se hacen los porongas. Después eso si, en tribunales le aprietan las esposas y se ponen a llorar".

Uno de los conductores, le preguntó que sentía cuando veía de vuelta el video, a lo que contestó: "Me dan ganas de irme de este país, ya no es la primera vez que me roban", pero no se detuvo ahi: "Pago los impuestos, trabajo, hago todo en regla. Eso si, te atrasas con la luz o tenes un problema con AFIP y es un quilombo. ¿Por qué no son más duros con la gente que es mala loco? Al final los derechos humanos no son iguales para todos. Tenemos menos derechos que la gente que hace las cosas mal, no puede ser. Yo ya no creo en nada, y esto es para la gente y el gobierno, al final somos un numerito", cerró.