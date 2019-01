Cristian, el hermano de Matías Villavicencio, relató el suceso que le costó la vida en la madrugada del 1 de enero. "Que se haga justicia y se identifique a los cuatros que le arruinaron la vida a una familia y a un chiquito de cuatro años", contó.

Matías tenía dos nenes, uno de 6 y uno de 4. Trabajaba en una estación de servicio y había salido a festejar el año nuevo. "La bala ingresó por la ventanilla de atrás y le ingresó por la mejilla. A mi me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital porque le habían querido robar el auto. Me había mandado un mensaje apenas empezó el año porque yo estaba trabajando. Tengo un dolor inmenso", dijo el hermano y padrino del hijo mayor de la víctima.

También desestimó que haya tenido algún problema con alguien que haya querido tomar represalias, matándolo de un tiro. "Andaba armado por la inseguridad. Nosotros con mamá no estábamos de acuerdo a que esté armado porque es más peligroso para vos que para el otro. Era muy atento", agregó.

El que también dialogó con Crónica fue el mejor amigo de Matías, quien definió a la víctima como "un hermano". "Hay clases de personas que valen oro. Él era un amigo que se podía compartir todo. Comer, salir, ir al gimnasio...era como un hermano para mi. nos conocíamos desde chicos pero hicimos amistad de hermano estos dos últimos dos años", relató conmocionado.

Además, confió que logró enviar un mensaje al grupo de amigos en el que dijo "llevo a las chicas y voy para alla", algo que nunca logró hacer.