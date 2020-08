Otro lamentable caso de "grooming" -también conocido como ciberacoso- fue denunciado por la madre de una menor de tan solo 9 años de edad, residente de la ciudad balnearia de Mar del Plata, en el programa Crónica Policiales, por Crónica HD.

Natalia mostró los mensajes que un degenerado le envió a su pequeña hija en reiteradas oportunidades. Entre ellos, el sátiro le hacía una serie de peticiones a la criatura, para que esta le enviara fotos sin ropa.

Al ser consultada por el hecho la madre de la menor le confió a Crónica que se hizo pasar por la niña, para develar las intenciones del acosador. "Ella recibe esos mensajes y no los contesta. Pasados dos días, vuelve a mi domicilio, y me advierte que este hombre le estaba escribiendo. A partir de ahí yo tomo cartas en el asunto y me hago pasar por mi hija", afirmó.

Sin embargo, también aseguró que ante la falta de respuesta de la nena, durante esas 48 horas, el degenerado insistía preguntándole: "¿Por qué no me querés contestar?, yo quiero ser tu amigo".

"No le digas a nadie", uno de los indignantes mensajes (Captura de video).

Este sujeto habría encontrado la manera de comunicarse a través de la popular red social de videos, TikTok, aseguró Natalia, quien también agregó que el nombre real de esta persona figuraba en su perfil.

"Él en todo momento le insistía que le mandara fotos, que se sacara la ropa. Yo hice una videollamada enfocando a la pared, buscando que muestre la cara, para hacer una captura de pantalla", afirmó la mamá de la víctima.

La cara del degenerado (Captura de video).

Tras varios intentos lograron que este individuo, quien afirma tener 26 años y ser residente de la provincia de Córdoba, les mandara una foto de su rostro. Natalia contó a Crónica que tuvo todas esas conversaciones para poder llevar a este hombre ante la justicia.