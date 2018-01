Víctor Rebossio, abogado de Nahir Galarza, acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo, visitó a su clienta el sábado y domingo en la celda de la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, donde se encuentra alojada, y brindó detalles del diálogo y su estado anímico.

En diálogo con el portal Ahora.com.ar, Rebossio dijo haberla encontrado "muy resfriada" y mal anímicamente por la imposibilidad de ver a su familia. Por otra parte, admitió que por ahora no mostró arrepentimiento y adelantó que quiere que se presente a declarar en los próximos días.

"Nosotros si no tenemos un ser humano para defender, no tenemos nada. Lo primero es cuidar al ser humano, Nahir Galarza, y después tratar de enfrentar la Justicia. Anoche a las 21 la vi mal, espero que hoy mejore. Le cae toda la responsabilidad, no tenía posibilidad de ver a su familia. Pero se va a recuperar", expresó.

"Es una persona de 19 años que no está terminada de criar, en muchos aspectos es infantil y tiene el ímpetu propio de la edad. No le he visto arrepentimiento pero sí impulso por defenderse de la prisión perpetua que prevé que le va a tocar, aunque nosotros creemos que estamos bastante lejos de la perpetua", contó.

Finalmente, Rebossio informó que está trabajando para conseguir que Nahir declare ante la Fiscalía y dejar acreditado que es víctima de violencia de género.