Una mujer fue desalojada de la vivienda en donde vivía en la localidad bonaerense de La Plata en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae) debido a que se negó a mantener tener sexo oral con el dueño.

Crónica HD además de mostrar las pésimas condiciones en las que estaba el inmueble, habló en exclusiva con Katerina, quien se refirió a la dramática situación que le tocó vivir. "Hace 4 años me fui a vivir a este lugar con mi novio y al principio todo bien, luego tuvimos una deuda y empezó todo esto de la pandemia y yo me quedé si trabajo y no pudimos parar más", afirmó.

.

"En medio de esta situación caótica, mi relación sentimental se terminó y yo me quedé ahí", contó y relató que le pidió tiempo al sujeto, cuyo nombre no quiso dar a conocer, "que le de tiempo, que si no podía revertir la situación se iba a ir a vivir con su mamá atrás, que también le alquila".

"Este señor vino ayer y de forma prepotente me dijo que le de las llaves", prosiguió, a lo que le contestó que "no iba a dejar su hogar debido a que todavía tiene sus cosas dentro", por lo que propietario, le insitió sobre esa cuestión y le dijo que si no lo hacía, "iba a entrar igual a la fuerza y le iba a patear todo".

.

La mujer contó la espeluznante situación que le tocó vivir y que le provocó pánico. "A partir de esa situación nos amenazó a mi y a mi mamá y nos trató de prostitutas". "Cuando volvió, lo hizo con un comisario y el agente dijo que teníamos que irnos y que él iba a seguir testigo de cuando yo me vaya", añadió.

"A mi, a mis hermanas y hasta a mi mamá Fabio Codina nos pidió sexo para poder quedanos", sostuvo. "Mi madre trabajó como empleada doméstica en su casa y la trabataba como si fuera su marido", continuó, añadiendo que "siempre hacía notar que andaba armadado".

Katerina fue con las cámaras a enfrentar al sujeto, quien intentó desligarse de la situación y esconderse y se puso a discutir con la familia y al conflicto, se sumó el hijo del dueño de la propiedad, quien fue denunciado de cómplice de la situación.