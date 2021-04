Yamile Mitlacher, la mujer policía de Córdoba que amamantó a un bebé de ocho meses que había sido herido con un tenedor en la cabeza, dijo que lloró y sintió un "nudo en la garganta" la primera vez que lo hizo.

"Cuando le di el pecho, lloré, porque él se prendió de una forma... Tenía un nudo en la garganta. No quería soltarme", contó la agente luego de viralizarse una foto en la que se la ve amamantando al bebé.

El nene fue operado el miércoles pasado en el Hospital de Niños de Córdoba, al que fue derivado con un tenedor incrustado en la cabeza tras una discusión familiar en la casa donde vive. Por la agresión están imputados la madre y el tío del bebé: ninguno de ellos puede acercársele. Por ese motivo, se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).

La agente Mitlacher, a cargo de la consigna policial de la sala donde está internado el bebé, decidió por su cuenta amamantarlo.

"Me mandaron de la dependencia a cuidarlo. Estuve desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Desde el primer momento noté que estaba incómodo, inquieto y que necesitaba tomar el pecho", comentó la mujer policía al diario La Voz del Interior.

Allí dijo que lo amamantó tres veces. "Es mi instinto. Tengo tres hijos, el último tiene un año y sigue tomando el pecho", indicó.

"Él necesita a su madre, pero mientras me manden (a cuidarlo) voy a volver, no me importa. Yo me voy a pegar a él y él se va a pegar a mí", aseguró la policía.