Como si fuera protagonista de una de las historias de la película "Relatos Salvajes", un joven prendió fuego su moto en medio de una avenida porteña para evitar que se la decomisaran en un control de tránsito, que detectó que no tenía los papeles al día y poseía su cédula vencida.

El episodio sucedió el martes por la tarde en el cruce de la avenida Coronel Roca y Lisandro de la Torre, del barrio de Villa Lugano, pero fuentes policiales lo reportaron en las últimas horas.

Alrededor de las 20, personal del control de tránsito le hizo señas al motociclista, quien circulaba por la avenida, y le pidió al joven que detuviera la marcha de su vehículo para revisar su documentación.

Al notar que no tenía los papeles al día, los inspectores le informaron que iban a proceder la confiscación de la moto.

De inmediato, el conductor advirtió: “Antes de que se la lleven, la prendo fuego”. El motociclista pasó de las palabras a los hechos y desprendió la manguera de nafta del tanque, hizo chispa con un encendedor y prendió fuego la moto.

Personal del control de tránsito se comunicó con la comisaría vecinal 8-C. También avisó a los bomberos del cuartel 10 de Villa Lugano, quienes acudieron y sofocaron las llamas, sin que se registraran heridos.

La Mesa de Flagrancia de la Unidad Fiscal Sur, por su parte, dispuso el secuestro de la moto.

Una de las agentes que intervino en el control, Vanesa, contó en en diálogo con el canal TN que el joven registraba otra irregularidad, además de no contar con los papeles al día. "Tenía la cédula vencida, pero no se podía ver bien la edad. No nos decía a qué se dedicaba; sólo nos decía que no le podíamos retener la moto y que la iba a prender fuego".

"Una vez que nos dispusimos a devolverle la documentación, volvió a amenazarnos con que iba a incendiar la moto. Intentamos calmarlo y le dijimos que eso podía agravar su situación", relató la mujer.

Y finalizó: "Empezamos a fijarnos por la gente que estaba haciendo deportes y las personas que circulaban por el lugar. Por suerte, vinieron rapidísimo los bomberos y pudieron controlar la situación".