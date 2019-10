Juan Domínguez murió en la madrugada del lunes cuando cruzaba la Ruta 21, a la altura de la localidad bonaerense de Laferrer, junto a familiares. Iban a comprar comida, pero se encontraron con una verdadera tragedia.

Su hermano, Javier, es quien primero lo asiste: debió caminar varios metros para arrodillarse y ayudar a su hermano que agonizaba. "Estaba destrozado, pero vivo" relató en diálogo con Crónica HD.

Javier denunció que la ambulancia "tardó 20 minutos" y que cuanto llegó "Juan ya había perdido la vida". "El coche lo impactó de lleno a mi hermano y lo levantó por el aire. Estaba destrozado por vivo. Me miraba respiraba mal tenía la mandíbula rota y la cara desfigurada", dijo. Luego murió en sus brazos.

Juan era padre de cuatro chicos a quienes, asegura Javier, "no sabemos cómo decirle que su papá no va a volver más". "No recuerdo las últimas palabras de mi hermano. Pero queremos justicia y que el detenido no salga", cerró.