La abogada de Martín Del Río habló sobre la situación de su defendido y apuntó que "no se complicó para nada su situación", este sábado en diálogo con Crónica HD, en tanto que cuestionó cuál ha sido el avance de la investigación.

“Es muy serio. Con respecto al hermano de mi defendido, Diego Del Río, primero que no dijo que le parezca que el hermano es el autor. Después que ambos practicaban con armas, no Martín solo. Como todo hijo de policía, ambos lo hacían. Y no está más complicado que antes", sentenció la letrada.

Por su parte, Mónica Chivirin agregó que la carta que se dio a conocer de Martín Del Río "es vieja, de antes que asumiera la defensa" y que "hay que hablar de la data de la muerte, de la autopsia y que dice el protocolo, en qué horario ocurrió el crimen, quienes estaban, si hay un ADN".

“No se complicó nada, las cosas están igual. Si mintió, si no mintió, son cosas que no hacen al hecho en si. Hay que ser más prudente", enfatizó la abogada.

Por su parte, Chivirin denunció: “Hay que hablar con certezas. Los fiscales tienen 7 días para probar que mi cliente tiene una autoría. Una señora fue a llevarle agua y la asustaron. Fue a llevarle a comida y la Fiscalía la llamó".

En torno a la investigación, especialistas han señalado sobre Martín Del Río que posee una "personalidad psicopática" por "considerar a los otros como objetos", "carecer absolutamente de empatía" y "tener incapacidad absoluta para amar".