Un hombre de 34 años, identificado como Cristian Bejarano, fue acribillado de tres disparos por delincuentes que intentaron robarle el auto y un cuatriciclo en el partido bonaerense de Ezeiza.



La víctima fatal estaba en el kilómetro 21 de la Autopista Riccheri probando el cuatriciclo que le había regalado a su hijo para Navidad.



En ese momento, tres delincuentes descendieron de un Volkswagen Bora negro, interceptaron el auto con el tráiler en el que llevaban el cuatriciclo y los obligaron a bajar.



Sin embargo, ante los gritos del nene de 13 años, Bejarano reaccionó, ingresó al auto, tomó por el cuello al conductor pero uno de los malvivientes les disparó tres veces.



"Pasó todo en un segundo. No pensó, no pensó, los persiguió y lo mataron", lamentó la viuda, Alicia. "Agustín quería su cuatriciclo y lo tuvo. Pero hoy día ya nada se puede tener. Te matan", se quejó, entre lágrimas.



"Estamos desamparados. Hasta el momento no nos dijeron nada. Sé que hay una cámara de seguridad. Sabemos que la Justicia es lenta. Hay que esperar", agregó Alicia en diálogo con la prensa.



"Quiero justicia, lo que le pido a las autoridades es que se haga justicia. Que esto no quede como tantos hechos delictivos que quedan en la nada", cerró la viuda de Cristian.