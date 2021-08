Milena, la madre de la adolescente de 15 años que denunció haber sido abusada desde los 7 años por su padrastro policía Claudio Estigarribia, de 40 años, en Pinamar, dijo: "No qué más quiere el juez para dejarlo detenido".

El lunes de la semana pasada, la vio unos mensajes de la adolescente donde relataba las "pesadillas" que tenía.

Milena, quien también es policía, pidió respeto por los mensajes que circulan en las redes sociales. Sostuvo que el acusado la "quiso matar" en una pelea que tuvieron el domingo. Agregó que sufre violencia fisica y económica, pero que no lo denunció.

"El lunes veo a mi hija y la noto rara. Ella había visto lo del día anterior. Se levantó rara y enojada. Le pido su teléfono y veo un mensaje con su novio que había tenido pesadillas y que cuando se había despertado esatba sucediendo. Le pregunto a ella qué era esa pesadilla y se enoja", relató Milena a C5N.

"Hace cuatro meses que quiero separarme, pero con la excusa que no tenía donde vivir no podía dejar la casa. Cuando me siento con mi hija hablar ella lloraba y le digo decime en una sola palabra que te pasa, y me dice 'papá'. ¿Papá te tocó?, me respondió que si y no era la primera vez", dijo la mujer.

Sostuvo que su hija está contenida pero que no irá al colegio, hasta que el acusado esté detenido o se sepa dónde está.

"Ella me pide que se haga justicia para dormir tranquila. Esto la marca para toda la vida", afirmó la mamá.