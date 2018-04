Por María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

Nicolás Pachelo está detenido por una seguidilla de robos en el country Tortugas de Pilar. Desde que se abrió la nueva investigación por el crimen de María Marta García Belsunce, él , que siempre fue el eterno sospechoso de la causa, ahora también está imputado por ese crimen.



Ella fue asesinada en el country Carmel, y Pachelo también vivía ahí. La hipótesis es que él entró a robar a la casa junto a otra gente , ella llegó antes de lo previsto, los reconoció y por eso la asesinaron.



Antes fue la familia de María Marta la condenada. “Crónica” habló con el hermano de la víctima, John Hurtig.



Ante la pregunta de si cree que Pachelo la mató, responde de manera contundente: “Sí”

-¿Qué sintió cuando Pachelo quedó preso?

-Satisfacción de que por lo menos esté preso, aunque sea por otro delito.



-Cree que esta seguidilla de robos en la que participó afi rma lo que ustedes sostienen desde hace años?

-No, lo que sostiene que él participó del crimen de María es lo que hay en el expediente por el homicidio. Lo que afirman estos robos es que es un delincuente.



-Él ahora está imputado en el crimen de tu hermana, pasaron casi 16 años, ¿todavía hay posibilidades de probarlo?

-Sí, no tengo dudas. ¡Por mucho menos lo condenaron a Carlos! ( en referencia a Carrascosa, viudo de la víctima.)

-Siendo que está imputado en el crimen, a pesar de eso siguió delinquiendo. ¿Cree que no le tiene miedo a la Justicia?

-No lo sé, pero podría ser que se cansó de delinquir y sólo estuvo 2 años preso. ¡Si hace la ecuación, le cierra perfecto!



-En el expediente siempre estuvo Pachelo como sospechoso. ¿Por qué te parece que no se lo investigó?

-Porque Molina Pico se equivocó cuando estuvo a medio metro de María y no hizo lo que le obligaba la ley, que era conservar el lugar, llamar al médico forense, tomar testigos y pedir la autopsia. Es tan bruto que se dio media vuelta y se fue. Si hubiésemos sido nosotros los culpables, nos hubiera dado la salida perfecta. Nos dio el tiempo como para cremarla. ¡Un animal con perdón de los animales! Esto nos condenó, porque el crápula, en lugar de asumir su error, prefirió mandar preso a un hombre inocente.



-¿Confía en la Justicia?

Sí, absolutamente, no creo en eso que dicen que la Justicia tardía no es Justicia, ¡la Justicia aunque llegue tarde siempre será bienvenida! El problema es la maldita Justicia donde viven los Molina Pico.



-¿Piensa que alguna vez se va a saber qué pasó con María Marta?

-Ya se sabe qué pasó con María. Entraron a robar y María volvió en bicicleta antes de lo esperado y no la escucharon. Había gente campaneando y cuando vio que se iba a encontrar con su cómplice adentro buscó su arma y volvió a la casa. Ella los reconoció y la mataron. Eso es lo que le pasó a María.