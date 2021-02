@soffi_cas

La mujer de 35 años oriunda de Buenos Aires hacía 5 años que viajaba por Latinoamérica. En marzo del año pasado, poco antes de que anunciaran el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), Cecilia había viajado rumbo a Córdoba.

Allí conoció a Viviana "la rasta" Juárez, una artesana de Capilla del Monte, que le presentó a Mario Mainardi que le permitió acampar en el patio de su casa.

El 4 de abril Cecilia se comunicó por última vez con su familia. Esa misma noche recibieron una llamada de Mainardi y les dijo que había echado a Cecilia de su casa porque "se volvió loquita". A los padres y hermanos de la joven les extrañó que no les haya avisado nada porque "en 5 años Ceci siempre se comunicó con nosotros, y si no tenía señal nos advertía que no iba a poder comunicarse."

24 hs después realizaron la denuncia en Córdoba y la policía comenzó la búsqueda de la joven.

"Mi hijo Guillermo viajó unos días después que desapareciera porque nos parecía todo muy raro.", señaló Daniel Basaldúa, papá de Cecilia.

María, una mujer que supuestamente fue testigo del crimen, envió un audio de WhatsApp a la familia diciendo que había visto a Mainardi y dos policías que se la llevaban amordazada en un auto.

La mujer recibió reiteradas amenazas pero el padre de Cecilia asegura que él "no tiene miedo" y que quiere "justicia por Cecilia".

En Capilla del Monte hubo varias movilizaciones pidiendo justicia por Cecilia Basaldúa.

Tanto su familia como sus amigos denuncian irregularidades en la investigación del crimen. Sus padres solicitaron la detención de Mainardi pero la fiscal del casok, Paula Kelm, consideró que no había pruebas para deterlo. "Lo único que hicieron fue sacarle sangre, ni siquiera está procesado.", declaró el papá de Cecilia.

Tiempo después pintó su casa y se mudó a la ciudad de Rosario.

"No nos dejaron reconocer el cuerpo supuestamente por estar en un lugar inaccesible, cosa que era mentira y creemos que plantaron el cuerpo.", agregó Basaldúa.

"Tenemos el apoyo de nuestra abogada querellante Daniela Pavón y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que eso nos aportó mucho respaldo y seguridad."

Además se sumaron a la difusión de la causa y al pedido de justicia movimientos feministas como "Fuerza Mestiza", una organización que está activa en toda Latinoamérica, el Movimiento plurinacional de Capilla del Monte y la Asociación Civil Madres del Dolor.

El estado de la causa

A 10 meses de la desaparición de Cecilia, el único detenido por el crimen es Lucas Bustos, de 23 años, detenido horas después que encontraran el cuerpo de la joven viajera.

"En un principio nos dijeron que había unas supuestas fotos de Bustos con Cecilia pero nunca aparecieron. No hay ninguna prueba en contra de ese chico, lo agarraron para no tener que detener a Mainardi.", expresó el padre de Cecilia.

"Lo único que pedimos es que declare y el testimonio se haga en vivo, porque no es lo mismo verle la cara a él y a la abogada por zoom, que verlos en vivo.", concluyó Basaldúa.

La denuncia de la familia de Cecilia

Facundo, el hermano menor de la mujer realizó un hilo en Twitter para difundir el caso de su hermana con el hashtag #JusticiaPorCecilia.