Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, pidió este martes que se haga "justicia bien", sin pedir represalias para los diez rugbiers detenidos por el caso, e instó a la sociedad a que tome conciencia de que lo que le hicieron a la víctima fue "animal".



"Que se siga pidiendo justicia, pero justicia bien, como se tiene que encargar el poder (judicial), porque últimamente vi mucha gente violenta en las redes, pidiendo que les pegaran a estos diez chicos o que los violaran adentro de la cárcel y yo creo que no es lo que se quiere porque es igual de inhumano que lo que le hicieron a Fer", expresó la joven en declaraciones a Crónicas de la Tarde, por Canal Trece.



Julieta contó que en los últimos días ella y sus amigos estuvieron pegando carteles pidiendo justicia en distintos barrios y que esta tarde llegó hasta la Plaza de Mayo: "Es lo menos que podemos hacer. Si me tengo que quedar en mi casa, me muero."

"Los padres de Fer son muy cariñosos y habló siempre con ellos para saber como están. Todos los días voy a ver a Fer, le llevo flores y después le cuento a la mamá. Están bien acompañados por amigos y la familia", indicó.

Consultada sobre cómo sobrelleva lo ocurrido, la joven respondió: "Lo que viví ya lo viví y mi intención es no olvidarlo, porque lo mismo no le puede pasar a otra persona".



Y remarcó el apoyo que recibe de su familia y sus amigos.



"Éramos un grupo grande de amigos y estamos con el mismo dolor. Nos apoyamos entre todos. Sabíamos lo buena persona que él era y lo que nos va a faltar en nuestras vidas", destacó.

Julieta sostuvo que "no le desea a nadie" que atraviese una situación como el crimen de Fernando, quien "tenía mucho por delante".



"Teníamos muchas cosas por hacer", dijo en medio de un llanto desconsolado y agregó: "Las personas tiene que tomar conciencia, porque lo que le hicieron a él fue animal."