La pareja de la joven embarazada de 7 meses que se encuentra internada en un nosocomio del barrio porteño de Flores, tras el choque que sufrió en la localidad bonaerense de Sarandí, habló en exclusiva con Crónica HD y contó detalles de cómo fue el accidente y cuál fue la actitud de Alan Franco, jugador de Independiente, tras la colisión.

Iván comentó que su mujer "está mejor" y que no tiene ningún tipo de lesión en las rodillas. También afirmó que "estaban muy preocupados por el bebé" pero que "al escuchar los latidos".

El hombre se refirió a la actitud del defensor del Rojo: "La actitud de Alan Franco fue la peor, muy agresivo según nos contaron los vecinos, que nos ayudaron mucho y se los agradezco".

Según relata, el deportista le dijo "cómo me vas a venir" así, a lo que le respondió "la prioridad para pasar la tenía yo y de hecho le hice juego de luces para que advirtiera mi presencia".

"La esquina donde ocurrió todo, no tiene semáforos y está siempre a oscuras", aclaró.

Ivan y su pareja, fanáticos del club de Avellaneda, no reconocieron al instante al oriundo de Avellaneda que era considerado para vestir la camiseta de la Selección, pero cuando segundos más tarde se dieron cuenta de quién se trataba, "no lo podía creer, no puede ser" y sostuvo que "nunca chapeó" con su profesión.

El joven informó que desde la institución presidida por Hugo Moyano se comunicaron con él y se pusieron a disposición "por si necesitaban algo".

"Tenemos miedo por la gente que se acercó al lugar" y que dijo que "era barrabrava pero de otros clubes".