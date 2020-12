Un grupo de chicas denunció el acoso sistemático de un sujeto llamado Sergio, dueño de una agencia turística en el partido bonaerense de Quilmes. "Empecé a trabajar y al segundo día me propuso acostarme con él, tuve que mentirle y decirle que era lesbiana para seguir con el trabajo", dijo una de las víctimas que prefiere preservar su identidad, en diálogo con Crónica HD.

Una de las empleados que trabajó en la agencia turística del presunto acosador contó que este le ofrecía 700 pesos a cambio de tener sexo "en la finca en El Pato, o en la terminal", y las extorsionaba con que si se negaban las iba a dejar sin trabajo. La mujer, que habló con este medio bajo el nombre ficticio de Estela, manifestó "estar cansada de los acosos", por eso hace tres meses dejó de trabajar en el lugar.

"Me vivía acosando y me discriminaba porque yo no era tan bonita. Él me decía que buscaba una chica para que esté con él y para que trabaje acá. Por eso en un momento me propuso buscar una amiga que sea demostrativa y que tenga buen cuerpo, que a cambio le iba a pagar", expresó. Además, contó que a otra compañera de trabajo, "la obligó a abortar", para que "siga manteniendo relaciones sexuales con él", ya que si no lo hacía la amenazaba con dejarla sin empleo.

Otro de los crudos testimonios pertenecen a una joven que fue a la agencia turística por una entrevista de trabajo. "Cuando llegué me empezó a contar de un terreno que tiene él por acá cerca, de una empresa de micros de larga distancia. Y después me preguntó si tenía novio, le dije que sí, y me dijo que el único problema para el trabajo es que estaba en pareja", relató.

Además, la víctima contó otra serie de preguntas incómodas que le hizo el dueño de la agencia. "Me preguntó como reaccionaría yo si algún compañero me "tocaba el culo" o me manoseaba. Me dijo que iba a necesitar chicas para el área de turismo, que si quería cambiar de carrera, me prometía que iba a crecer en lo laboral", dijo la joven.

"También me pidió que me baje el barbijo y me dice que que raro con la presencia que tengo como nunca me acosaron en ningún trabajo", agregó.

Otra de las jovenes dio a conocer su escalofriante relato: "Me dijo que si él quería me violaba ahí y me dejaba embarazada, y que después me terminaba haciendo un aborto".

Asimismo, expresó que a la entrevista laboral, fue con su novio, quien se quedó afuera de la oficina, y de quien tuvo que decir que era su "primo". "Porque si quería el trabajo no tenía que tener, hijo ni novio ni nada, tenía que estar soltera", contó. No obstante, relató que le "pareció extraño" que el "entrevistador" "le hablaba de cosas que no tenían nada que ver"