Un grupo de nueve menores atacaron a dos empleadas de un kiosco de Tucumán para llevarse golosinas bajo la modalidad del robo "piraña". El violento asalto quedó registrado por cámaras del negocio. Vecinos que están cansados de las agresiones de éstos nenes reclaman seguridad.

El suceso ocurrió en un comercio situado en las calles Muñecas y Santiago del Estero, a plena luz del día. Con total impunidad, los chicos ingresaron al kiosco y atacaron violentamente a las dos empleadas que estaban trabajando en el comercio.

El video registrado por las cámaras de seguridad muestra cómo, en un prinicipio, las empleadas estaban tranquilas charlando y limpiando el negocio. De pronto, aparece en escena un grupo de nueve chicos que irrumpen en el local y las golpean mientras toman las golosinas del mostrador. Pese a que las chicas les gritan e intentan defenderse echándolos del lugar, los menores no ceden e ingresan una y otra vez para llevarse más productos.

Cansada de enfrentarse con los menores, una de las empleadas decide cerrar el negocio y toma un teléfono para llamar a la policía. Mientras tanto, su compañera continúa alejando a los nenes en las inmediaciones del local.

Una vez que los chicos se fueron, las afectadas hicieron la denuncia, la cual fue respaldada por vecinos que aseguraron que no es la primera vez que estos menores atacan. "La comisaría no los detiene porque son menores y, por eso, ellos actúan de forma impune. La verdad es que no sabemos qué hacer porque están descontrolados. La Justicia no interviene, no nos ayuda", aseguraron alguno de los afectados del barrio.

Al concluir, agregaron: "Los acusados tienen padres y éstos no se hacen cargo de sus hijos. Hablamos con los menores para tratar de hacernos cargo de la situación pero ellos responden con total agresividad. Ya no sabemos qué hacer, por eso decidimos hacer las imágenes públicas".