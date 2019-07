Una mujer de 60 años murió en una clínica privada en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Quilmes, tras ser sometida a una laparascopía para retirarse unas piedras de la vesícula.

Desde la Clínica del Niño y la Familia le informaron a la familia que a María Esther Providenza le habían perforado el intestino.

En la denuncia consta que el 21 de julio fue dada de alta, pero que al llegar a su domicilio presentaba dolores intensos y supuración desde la herida, por lo que fue trasladada nuevamente a la clínica. Allí la asistieron pero, inevitablemente, falleció horas más tarde.

"El domingo al mediodía le dieron el alta. Cuando fue a su casa el lunes a la noche estaba con dolores. El martes a la mañana volvieron a la clínica y ahí me llama mi cuñado y me dice que un médico le dijo que tenía perforado el intestino", señaló Jorge Providenza, hermano de la víctima, quien radicó la denuncia.

Y continuó: "Nosotros pensamos que fue en la operación, porque el intestino no se le pudo haber perforado en su casa. El martes la operaron a las 22, unas horas después me llama mi cuñado y me dijo que estaba muy delicada. Me vine a la clínica y después decidí hacer la denuncia porque no puede ser que una operación de vesícula termine así".

El hombre indicó que en la Clínica no le dieron ninguna explicación de lo ocurrido. En la causa interviene la UFI N°9 de Quilmes, y está a cargo Claudia Vara.