El abogado de la familia de Isaac, el niño de 5 años que murió hace dos semanas al ser atropellado en el barrio porteño de Flores, afirmó este jueves que un nuevo video incorporado a la causa "prueba la responsabilidad" del único detenido, Ricardo Papadopulos, "en el accidente".



En el video "se ve exactamente la escena donde el vehículo de Papadopulos traspasa al camión que cruzaba por la calle Directorio, dejándole todo el campo de visión sobre San Pedrito y sin que hubiera ningún obstáculo", dijo el letrado Gabriel Becker en declaraciones al canal TN



"En vez de aminorar la velocidad, o frenar sobre la senda peatonal, le imprime velocidad al rodado, en forma inentendible”, consideró Becker.

El abogado agregó que “estamos hablando de un vehículo deportivo con alta potencia, imprimiéndole aceleración al rodado, estamos hablando de potencia y se dirige directamente hacia donde estaban cruzando Débora y el nene, Isaac”.



“Cuando uno ve el video, no se logra entender, si bien acá no se puede hablar de un homicidio simple, diríamos que hubo intencionalidad, aunque obviamente la descartamos, pero es inexplicable lo que hizo, ya que pudo haber eludido a las víctimas, cosa que no realizó. No hubo ninguna maniobra de elusión”, aseguró.



Indicó además que el acusado "ve a la víctima por lo menos unos 20 metros antes de embestirla” y se preguntó si se distrajo o que fue lo que le pasó.

Por su parte, el abogado de Papadopulos, Roberto Herrera, aseguró que su defendido “ no estaba apurado, venía circulando a una velocidad normal, cruzó en verde y se tiró a la mano derecha porque es donde tiene un blanco para cruzar".



"Mira a la izquierda para insultar al camionero que cruzó en rojo y no ve a las víctimas hasta que las tiene frente a sí”, agregó el abogado.



El hecho ocurrió a las 23.02 del jueves 17 de diciembre , cuando la mujer y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito en la esquina de de la avenida Directorio y fueron atropellados por un Volkswagen Gol que conducía Papadopulos.



El acusado circulaba sin registro y tras el hecho, se dio a la fuga. El joven de 21 años está detenido y acusado de homicidio culposo agravado.