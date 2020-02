Nuevos audios relacionados con el crimen de Fernando Báez Sosa complican todavía más a los rugbiers. Se trata de dos mensajes que un amigo de los acusados recién llegado a Villa Gesell para pasar sus vacaciones le envió a otra persona un rato después del crimen.

Según se dio a conocer, en la mañana del asesinato de Fernando FT, vecino también de Zárate y menor de edad, y sus amigos se habían puesto de acuerdo con los rugbiers para dejar sus bolsos en la casa de los ahora detenidos hasta que les permitieran entrar al hotel que habían reservado. Pero al pasar por la puerta de Le Brique notaron que algo malo había pasado y le preguntaron a la Policía qué había ocurrido.

.

Con el crimen confirmado, FT envió el siguiente audio: "Pero estás loco vos. Vos te pensás que yo quiero hacer algo hermano.Mataron a una persona. Vos me estás jodiendo. No es ninguna bol.... papi. Qué me voy a meter. Agarro y llego acá a Villa Gesell. Me mando a lo de los chicos: 'Podemos dejar el bolso hasta que nos den el hotel. Sí, vengan a dejar'. Estaban todos durmiendo, uno solo".

Luego, el joven continuó con su relato: "Estaba toda la Policía en la calle. Qué pasó: 'Hubo un homicidio' dice ayer a la salida del boliche. 'Una pelea', dice. Y terminaron con la vida de un chico. Bueno pasó, no creíamos viste. Preguntamos a unos policías, nos dijo lo mismo. Vamos a la casa de los pibes, dejamos las valijas".

Y ahí es donde entra en escena Blas Cinalli, uno de los detenidos. "Uno de los pibes, Blas se llama, que estaba ahí en la casa de ellos. Agarró y nos empezó a contar que ayer se habían peleado. Que sé yo. Y que lo agarraron a uno y no sabían si estaba medio muerto, pero que no creían que estaba medio muerto. Y después nos contó que los salió a correr la Policía y que se metieron a la casa. Cuando nos contó eso, le dije: 'No amigo, a la persona esa la mataron'. Nos contó eso y fuimos a ver qué onda".

Un rato más tarde, FT hizo su interpretación de lo que ocurrió con los rugbiers: "Eso es porque salieron mamados y se empezaron a pelear. Son los que juegan al rugby, los enormes, los grosos. No se midieron, tienen fuerza. Lo cag... a patadas en el piso y lo mataron. Yo me cag... hasta las patas y les dije: 'Ustedes están re locos, amigo. Andá a levantar a los pibes ya y andá a decirles ya y tómense el palo para Zárate, vayansé, vayansé'. No, no que están flasheando, acá en Gesell están exagerando todo. 'Están re locos, vamos a tu casa'".

Y en el último de los audios agregó: "Me dio la llave de la casa, fuimos. Agarramos nuestros bolsos y nos vinimos a la puerta del hotel a quedarnos. Y después fuimos y los tenían a todos tirados en el piso. La DDI alrededor de la casa, revisándoles la casa y se los llevaron a todos detenidos".

Pese a que llegaron después del crimen, para la querella estos chicos saben más de lo que salió en los mensajes porque estuvieron con Cinalli y compañía cerca de las 7 de la mañana y luego volvieron después de las 10, horario en que llegó la Policía.