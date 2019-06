El ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta, quien había sido trasladado por el Papa al Vaticano, fue imputado por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas por lo que la justicia resolvió además que no pueda salir del país y ordenó retener su pasaporte.



Acompañado por su defensor oficial, Zanchetta se presentó ayer ante la fiscal penal Mónica Viazzi, interina en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, y se negó a declarar. Según fuentes judiciales, el obispo habría llegado el jueves al país desde Roma, a donde no podrá regresar hasta que se defina su situación judicial.



A pedido de la fiscal, el juez de Garantías 2, Claudio Parisi, resolvió imputar a Zanchetta por el abuso de dos seminaristas cuando era obispo de Orán. Por los mismos delitos, el sacerdote también enfrenta una investigación canónica.

En diciembre de 2017, Zanchetta fue designado por el Papa Francisco como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica APSA, denominada la "inmobiliaria" del Vaticano ya que administra más de cinco mil propiedades en todo el mundo.



A fines de mayo, en una entrevista con Televisa de México, Bergoglio había reconocido que fue su decisión llevarlo a la Santa Sede luego de haberle recomendado hacer un tratamiento psicológico. "Lo hice venir y le pedí la renuncia. Bien clarito. Lo mandé a España a hacer un test psiquiátrico", había dicho el Papa. Además de abuso sexual, la Iglesia investiga a Zanchetta por abuso de poder y mal manejo de los fondos del obispado.