Un total de 8 personas, dos de ellas menores, resultaron afectadas esta tarde por la inhalación de humo producto de un principio de incendio en el tablero eléctrico de un edificio ubicado en la intersección de Bonorino y Riestra, en el bajo Flores, hecho que obligó a la intervención de tres dotaciones de bomberos y personal del SAME.



Los afectados no presentaban síntomas graves, no obstante fueron trasladados preventivamente a los hospitales Piñero y Penna, según dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones a la prensa.



El incendio tuvo su origen en un tablero eléctrico que causó una densa humareda a raíz de la combustión de cables recubiertos con material plástico, situación que afectó a varios vecinos del edificio que fueron asistidos por una unidad de oxigenación y cuatro ambulancias del SAME.



"Los afectados no corren riesgo pero al inhalar este tipo de humo se lleva a las personas para atenderlos para evitar cualquier complicación", indicó Crescenti.