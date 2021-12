Vanesa vive en Florencio Varela y desde el 24 de agosto no tiene a su perro "Lucho" con ella. Las búsquedas que hizo no dieron ningún resultado. Por eso ofrece 100 mil pesos a quien ayude a encontralo.

"Unos albañiles dejaron el portón abierto, se asustó y se fue. Nunca salió. Tengo un patio grande y estaba acá todo el tiempo", contó Vanesa al diario El Día.

Ella piensa que alguien lo agarró. Ella lo buscó por todos lados desde el primer momento.

Le manadron fotos, pero no era Lucho. "Yo creo que por la recompensa me lo hubieran devuelto. Tal vez lo tienen en un campo sin internet y no se enteraron", cree Vanesa.

"Tengo la fe intacta. No me voy a cansar de buscarlo", afirmó, para ella su perro es como su hijo. Dice que tiene ataques de pánico, y que no solo esta triste por ella si no por él. Lo tiene desde que nació, es hijo de su perra.

