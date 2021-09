Perdió a su perro Chiqui en Berisso y ofrece 400 dólares para quien lo encuentre.

Según describió, su mascota es de color negro, tiene una manchita blanca en el pecho, súper cariñoso y de hogar.

.

"Chiqui me acompañó cuando yo estuve muy mal de salud, quedándose horas en mis pies, me acompañaba a andar en kayak y disfrutaba mucho. Hay una recompensa y no pasa nada", aseguró su dueño.

Dijo que desapareció hace 11 días de su casa: "Salió a hacer una vueltita de 40 metros y desapareció. No tuve ninguna novedad desde ese momento".

"La gente es solidaria, me llaman y ayudan, voy a cada lugar donde me dicen que lo ven y no aparece. Es un perrito común y parecido a muchos, necesitamos su cariño y él seguro nos necesita", concluyó en diálogo con El Editor Platense.

Para quienes tegan información comunicarse al (0221) 307-4509.