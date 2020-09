Pasaron once años, pero finalmente la Justicia de San Martín condenó al Estado bonaerense a indemnizar a dos herederos de familia Pomar por su responsabilidad en el accidente en el que murieron la pareja y sus dos hijas en 2009, a raíz el mal estado de la ruta 31, en cercanías de la ciudad de Salto.

El fallo fue dictado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esa ciudad, y dispuso que un hijo de la fallecida Gabriela Viagran y la madre de ella -que falleció antes de este fallo- reciban el 70% del monto total de $1.700.000, más los intereses devenidos desde 2011 -cuando se inició la demanda-, "por daño moral" y "valor vida".

Los magistrados fijaron ese porcentaje porque consideraron que la responsabilidad en el hecho fue compartida entre la Dirección de Vialidad bonaerense y por Pomar -un 30%-, ya que el auto en el que trasladaba a su esposa y a sus dos hijas no tenía en condiciones los neumáticos.

Además, Cámara rechazó la responsabilidad civil de la fiscal general de Pergamino, Amalia Rava, contra quien accionaron los familiares por considerar que tuvo un mal desempeño en la búsqueda de las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados 24 días después del accidente.

Para los magistrados Rava no debe responder civilmente por ese hecho, aunque sí debe hacerlo al Estado bonaerense como responsable de la mala administración de justicia en este caso. "Si bien es cierto que ha quedado en evidencia la existencia de numerosas irregularidades, la mayoría fueron graves falencias por parte de los numerosos agentes de policía en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Ministerio Público Fiscal", señaló la Cámara, que por tal motivo no creyó pertinente echar culpa en el accionar de la fiscal general, a quien optaron por no responsabilizar civilmente.

El accidente se produjo 14 de noviembre de 2009, en el tramo Gahan- Salto, donde confluyen las rutas 31 y 191, a la altura de la llamada "curva Plazibat", donde, a raíz del despiste del auto Fiat Duna Weekend, murieron Fernando Pomar; Viagran y sus hijas Candelaria y María del Pilar, de 6 y 3 años.