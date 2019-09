Un caso de abuso laboral y violencia de género sacudió a la provincia de San Juan. Allí, en radio FM Claudia Vázquez fue agredida en vivo por Rodolfo Ridao, dueño de la emisora, quien la increpó de manera por demás violenta e incluso, según el relato de la mujer. Fue una oyente, de hecho, la que llamó al 911. Luego de que el hecho se haga público, el juez Matías Parrón, a cargo de la causa por violencia de género y laboral ordenó la detención de Ridao

La mujer explicó que no era la primera vez que recibía agresiones por parte de Ridao, quien frecuentemente se mostraba violento con ella y otros compañeros. Además, la mujer denunció que había muchas irregularidades en las condiciones laborales y discriminación hacia compañeros homosexuales y otras mujeres. "Venía juntando fuerzas para contarlo", afirmó.

Ridao, desde la clandestinidad, contó su versión de los hechos que va en dirección contraria a la de Vázquez. “El audio que ella publica está totalmente editado”, sostuvo Ridao, y aseguró que Claudia es “una persona muy violenta” que “saca de las casillas a cualquiera” y que “ninguno de los que trabajaban en la radio la aguantaba”.

El dueño de la emisora aseguró también que en la grabación no aparece “toda la primera parte donde yo le expreso que no iba a poder seguir trabajando”. “Ahí empieza a insultar a sus compañeros, como es costumbre. A decir que ella era la mejor de la radio y que los demás no servían para nada”, agrega en unos audios que decidió filtrar a la prensa sanjuanina a modo de descargo.

Además, sobre el rasguño que la presunta víctima muestra en su pecho, Ridao dice “Qué raro que después ella sale con un rasguño en un video. Es una mentira, una calumnia, una farsa, una manera muy sucia de adulterar pruebas. Además, es algo muy infantil porque es una cosa muy fácil de comprobar que yo no le toqué ni un pelo”, indicó.