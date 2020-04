El ex juez Walter Sinesio Moreno, quien está condenado a prisión perpetua en una causa por el homicidio de un comerciante en 2008 en la localidad riojana de Villa Unión, fue beneficiado este miércoles con prisión domiciliaria en el marco de un reclamo ante el posible contagio de coronavirus ya que integra la población de riesgo.

El beneficio fue otorgado por el juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional número 2 de La Rioja, quien autorizó a Moreno a “realizar un tratamiento de ozono terapia” en una clínica local privada, tras lo cual será trasladado a un domicilio en la ciudad Capital de la provincia donde seguirá cumpliendo su condena.

El ex juez se encuentra incluido en el “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica hasta tanto se atenúen o cese el aislamiento dispuesto por el Ejecutivo Nacional”, de acuerdo a lo que expresa la resolución firmada por la secretaria subrogante del mencionado juzgado, Patricia Moreno.

El ex juez fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Ormeño, dueño de un comercio de venta de automóviles, quien en abril del 2008 fue asesinado a golpes, maniatado y rociado con nafta antes de ser introducido en el interior de su propia camioneta, la cual fue abandonada en un barranco de la ruta que une a Villa Unión con Guandacol.

Por ese caso, además fueron condenados los ex policías Omar Narváez y Mario Alcides Rodríguez, y el ex gendarme Mario Britos. Además, el ex juez Moreno tuvo a su cargo en el 2004 la investigación de la causa por la desaparición y crimen de la turista suiza Annagreth Wurgler (28), quien había sido vista por última vez en agosto de ese año entre las localidades de Villa Unión y Pagancillo.

Por ese crimen fue condenado el empresario hotelero de Villa Unión, Alcides Cuevas, quien realizó varias denuncias en contra del ex juez, a quien acusaba de haber cobrado “con 3 automóviles pagados por la Embajada de Suiza para acelerar y esclarecer el caso de la turista”.