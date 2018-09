Así ardió la institución.



La localidad bonaerense de Moreno nuevamente es protagonista de hechos lamentables. En esta oportunidad, la Escuela 36ª ardió en llamas al igual que un aula del instituto educativo 32ª. También se registró un robo en la Escuela 20ª.



Las investigaciones indicarían que no se trató de un accidente sino de un acto de vandalismo planeado y premeditado.



El resultado luego de las llamas.



Rocío Rodríguez, perteneciente al grupo docente que constituye Suteba en Moreno, en diálogo con Crónica, pidió explicaciones al ministro de Seguridad y admitió que la nueva interventora escolar dispuesta por la Provincia "no da la cara".



"No vinieron con planes de obras, escuela por escuela informamos de forma permanente el estado en que se encuentran por lo que no pueden decir que no sabían nada. Queremos que las escuelas de Moreno sean un lugar digno", criticó.



En su totalidad, el establecimiento quedó incinerado.



Desde la Provincia de Buenos Aires, informaron que el dinero del fondo educativo se envió a Moreno pero intendente lo utilizó para pagar sueldos.