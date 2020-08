En la ciudad de santafesina de Rosario, una jubilada de 85 años cayó en el "cuento del tío", a través de un llamado telefónico este martes. La anciana entregó todos sus ahorros, alrededor de 400 mil pesos en efectivo.

La mujer fue engañada por una delincuente que se hizo pasar por su nieta y le afirmó que había que cambiar los billetes porque estaban por salir de circulación.

.

La señora no dudó en entregar el dinero en un paquete en la puerta de su casa de Riobamba al 1500 al ladrón, supuesto amigo de su hijo.

"Te mandé toda la plata. Todos los billetes de 500 y 1000“

“Me llamó mi madre y me preguntó si me había llegado el paquete. ¿Qué paquete?, le pregunté. Ella me dijo: Te mandé toda la plata. Todos los billetes de 500 y 1000“, relató Germán, hijo de la mujer engañada, quine se hizo eco del ilícito.

.

De acuerdo a la víctima, una mujer se hizo pasar por su nieta y le dijo que tenía que los billetes estaban por salir de circulación y debía cambiarlos. Le agregó que iba a ir hasta su casa un amigo de su padre para retirar el dinero.

“Ella no es de atender a nadie salvo cuando sabe que somos nosotros. Ella estaba convencida que era la nieta la que le hablaba“, comentó el hijo de la jubilada estafada.