Galarza-Pastorizzo. El juicio podría comenzar en marzo.

La Fiscalía de Gualeguaychú rechazó el pedido de la defensa de Nahir Galarza, detenida por el crimen de Fernando Pastorizzo, para incorporar en la causa una serie de mensajes a través de la red Twitter tendientes a demostrar antecedentes de violencia de género al crimen ocurrido en la ciudad de Gualeguaychú.



Los mensajes, que fueron remitidos a medios de comunicación por la familia y la defensa de Galarza, habrían sido enviados desde junio de 2015 con frases como "Te vas a comer a un montón", "Nahir yo te quiero de verdad", "Nahir te necesito conmigo, perdón", y "Atendeme por favor".



De acuerdo con Jorge Zonzini, el manager de mediáticos que contrató la familia de Galarza para contribuir en la imagen de la joven, se trata de mensajes que "podrían sintetizar el cuadro de vinculación con violencia de género".



Zonzini le dijo a un matutino porteño que esos escritos, a medida que los recibía, la joven se los mostraba a sus amigas por "el temor que las impartían".



"Se ve a una Nahir repeliendo y bloqueando permanentemente con negativas y evasivas a un Fernando Pastorizzo que en ningún momento cesa en su accionar hostil y agresivo", advirtió.



La Fiscalía desestimó la prueba al considerarse que se trata de capturas de la bandeja de entradas de una cuenta a la que sólo puede acceder la imputada con su contraseña, por lo que cada uno de los mensajes deben ser sometidos a pericias de criminalística.



En los supuestos mails se observan mensajes, breves, donde Fernando le pide que lo "desbloquee", tras una supuesta discusión, para poder conversar. Los mensajes:



"'Pedazo de enferma mental , Ya lo hiciste?', 'Lo viste?', 'Desbloqueame, Nahir', 'Tu excusa para irte con otros', 'Perdoname', 'Me equivoqué, 'Sos estúpida', '¿Ya no me querés?', '¿Preferís al profesor?', 'Dejame verte', 'Me bloqueaste de la nada', Te pido por favor, perdóname', 'Viste que tenés otro?', 'Cortala, das asco' , '¿Ya no me querés?' , 'Te comes a todos!', 'Como zorreas', 'No te hice nada' , 'No sabés que inventar para estar con otros' , 'Soy el peor' , 'Te vas a comer un montón' ,

'Perdoname, Nahir, yo te quiero conmigo'".