El padre de Brenda Uliarte, la joven acusada de participar del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con su novio, Fernando Sabag Montiel, detenido al igual que ella, sostuvo que su hija "es muy manejable", y afirmó que "ella o él mismo le pedirán perdón" a la ex presidenta por lo sucedido.

"Quiero que mi hija le pida perdón (a Cristina). Ella o yo. Yo también le quiero pedir perdón. Brenda jamás haría algo así, no le haría daño. Por favor, necesito que Cristina sepa que quiero hablar con ella y disculparme", expresó Leonardo Uliarte.

En esa línea, el hombre se refirió a su hija, que tiene 23 años, y consideró que "está muy influenciada".

Brenda Uliarte también quedó detenida, al igual que su novio, Fernando Sabag Montiel.

"A Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar" por su novio, expresó el hombre, quien aseguró que su hija "no sabe ni donde está parada".

"A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella", agregó. Además, confió que cuando la jueza le tome indagatoria, "se dará cuenta que no tiene nada que ver y que estaba manipulada".

"Ella es una chica sana, no está educada así", puntualizó.

Al ser consultada por Sabag Montiel, Leonardo respondió que solo lo vio una vez en su vida.

"Ni me acuerdo de su cara. Brenda empezó a salir con él hace un mes, no es que eran novios hace rato", dijo.

En ese sentido, contó que su sobrino habló con él, y que "le pareció un bobo". "Es de esos tipos que por fama son capaces de inmolarse, es esa clase de persona. Habrá visto que a John Lennon le pegaron un tiro y habrá querido hacer algo así, esa única razón me pongo a pensar", apuntó.

"Hoy aparecieron las cámaras [que muestran] que ella estaba, pero quiero decirles cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de libertarios, hablar de corrupción, eso no es su mente", puntualizó.

Por otra parte, confió que la joven "sufrió mucho por la muerte de su hijo hace dos años. El nene había nacido con problemas, fue un trauma muy grande para ella, pero se recuperó, ahora iba a la facultad".

Atentado contra Cristina Kirchner: qué declaró Brenda Uliarte, acusada de cómplice

El martes pasado, la joven fue trasladada hasta los tribunales federales de Comodoro Py desde la sede de la Policía Federal, en el barrio de Villa Lugano, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Allí contestó solamente las preguntas del abogado defensor oficial Gustavo Kollman y se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía.

Uliarte es investigada por tentativa de homicidio, hecho sobre el cual su abogado defensor realizó al menos seis preguntas y en todo momento ella negó su participación.

Antes de iniciado el acto de indagatoria, a Uliarte se le exhibió toda la prueba, incluida el arma que empuñó Fernando Sabag Montiel el día que intentó atentar contra la vicepresidenta.

La decisión de la imputada de negar su participación en el intento de homicidio exhibe la diferencia de estrategia en relación a Sabag Montiel, que hasta acá se negó a declarar y de acuerdo con los registros fílmicos y fotográficos es quien empuñó el arma que apuntó contra Fernández de Kirchner.

Al negar la participación en el hecho, Uliarte rechazó también haber sido parte de la planificación del atentado.

La Justicia Federal incorporó al expediente una serie de fotos que lograron extraer de la tarjeta de memoria del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, lo que para los investigadores acredita cierto nivel de planificación del ataque ocurrido el jueves de la semana pasada.